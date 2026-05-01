ただ速くなるだけではない。アクセルを開けた瞬間の気持ちよさや、街中での扱いやすさ、そして停めて眺めたくなるルックスまで含めてバイクの魅力を底上げしてくれるパーツこそ、本当に欲しくなるカスタムだ。 そんな「乗って気持ちいい」と「見て惚れる」を高い次元で両立してきたのがヨシムラである。もしDR-Z4S/SMを手に入れたなら、次に気になるのは間違いなく“どんなマフラーを組むか”ではないだろうか。