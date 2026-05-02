誰しも一度は、ふとしたときに「自分もいつかはこの世から消える」という事実に直面し、漠然とした恐怖に襲われたことがあるのではないだろうか。ガールズちゃんねるに4月下旬、「死が怖い人」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は、夜寝る前になると死への不安で涙が止まらなくなるといい、「自分がいなくなっても世界は何も変わらず続いていくんだと思うと自分の存在って何なんだろうって考えてしまいます」と思