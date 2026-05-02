◆パ・リーグソフトバンク４―１楽天（１日・みずほペイペイドーム）楽天はソフトバンクに逆転負けを喫した。同戦では塩川達也ヘッドコーチ（４３）が今季初めて一塁コーチャー役を務めた。石井一久ＧＭ（５２）は「ネガティブなものではない」と繰り返し強調し、「解像度や再現性を高くしていきたいということがある。グラウンドの温度があるので、そこの温度をしっかりと感じて、持って帰ってきてもらうのもヘッドの役目。