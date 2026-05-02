日本を代表するカメラマンでもある映画監督の木村大作氏（８６）が１日、東京・京橋の東映本社で映画「腹をくくって」（２０２７年公開）の会見を行い、主演の山粼賢人（３１）ら出演者８人を発表した。山本周五郎の小説を原案にした時代劇。江戸時代中期の北陸を舞台に、敵討ち、暗殺、決闘が見どころの心を震わせる人間ドラマに仕上げる。山粼をはじめ、松山ケンイチ（４１）、松田龍平（４２）、古川琴音（２９