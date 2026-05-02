◇ラグビーリーグワン第１７節浦安２７―２４埼玉（１日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン１２位の浦安が、首位の埼玉を２７―２４で破る金星を挙げた。後半４２分に逆転トライを挙げる劇的白星。途中出場したＦＷツイ・ヘンドリックは「入れ替え戦は決まっていて、失うものはなかった。選手たちも力を発揮して、勝利できてうれしい」と頬を緩めた。ツイは４月、今季限りでの引退を表明。３月２１日の東京ベイ戦