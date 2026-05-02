◆ＪＡＢＡ新潟大会巨人３軍３―２全足利クラブ（１日・ハードオフ新潟）巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）が１日、持ち味の打撃でチームを勝利に導いた。ＪＡＢＡ新潟大会・全足利クラブ戦（ハードオフ新潟）に「１番・三塁」で先発出場。２点を先制して、なおも２死二塁のチャンスで中越えの適時三塁打。「狙い球を絞った中で、しっかりと自分のスイングができて長打を打てたので良かった」とコメントした。高