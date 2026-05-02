１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）に出走するヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）。昨年の天皇賞・春でＧ１初制覇を果たして、連覇を狙う同馬を４つのポイントからチェックする。【戦歴】１年前の春の盾だけでなく、一昨年の菊花賞では出遅れながらも連対を確保し、スタミナを証明したルーラーシップ産駒。前走の京都記念は８着に終わったものの、昨年このレー