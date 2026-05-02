明日５月３日、高知３冠初戦の黒潮皐月賞（ダート１４００メートル）が高知競馬場で行われます。高知競馬予想ライブ「ヨルノヲケイバ」に出演中の大恵陽子は、重賞２連勝中で、デビューからオール連対中のカツテナイオイシサに注目します。「高知の鰹のタタキは別格の美味しさでビックリした」。高知競馬が大好きだと関西在住の筆者が話すと、多くの人が高知グルメを話題に上げます。同じ鰹と思えぬほど、高知で食べるタタキは