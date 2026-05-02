１９６６年から日本テレビ系で放送中の寄席演芸番組「笑点」（日曜・午後５時半）が５月で放送６０周年を迎える。日本テレビではこれを記念し、同局所有の最も古いアーカイブ映像となる初代司会・立川談志が大喜利の司会を務めている唯一の映像を初公開。その貴重な映像から始まる６０年分の“笑いの点”を凝縮した６０秒の特別映像を２日から地上波ＰＲスポットとして放送開始。また、日テレ公式ＹｏｕＴｕｂｅでも公開した上