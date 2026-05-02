タレントの鈴木奈々が最新の身長・体重を公表した。２日までにインスタグラムで「最近ふっくらしたねって言われます」と明かし、「身長１５４センチ体重５２キロです」と数字を記す。「男性ウケは今の体型の方が良いです」といい、「＃今の体型も好き＃健康的な身体づくり」とハッシュタグを添えた。モデルの撮影ショットもアップ。フォロワーは「奈々ちゃんめっちゃ可愛い」「美しくて可愛くて凄（すご）くお綺麗です」「め