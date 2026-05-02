1966年5月にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜後5：30）が、5月に60周年を迎える。それに合わせ、同局が持っている最も古いアーカイブ映像が地上波PRスポット、同局公式YouTubeで公開された。【写真】歴史と伝統を感じさせる『笑点』看板公開された1968年3月10日の映像は、当時番組にも度々出演し縁も深かった桂米丸が亡くなった後に同局に寄贈されたビデオテープに入っていたものになる。これまでに確認