今年3月、東京・江東区の住宅に侵入し金品を奪おうとしたとして3人が逮捕された事件で、警視庁は「匿名・流動型犯罪グループ」のリクルート役とみられる男らを新たに逮捕しました。この事件は今年3月20日夜、江東区潮見にある住宅兼事務所に侵入し金品を奪おうとした疑いなどで、実行役ら3人が逮捕されたものです。警視庁は新たに強盗未遂などの疑いで職業不詳の北山光一容疑者（23）と西村瑠唯容疑者（23）を逮捕しました。北山容