井上と中谷の世紀の一戦は、どんな決着を見るのか©Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDAプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者の井上尚弥（大橋）と、元WBC・IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）がいよいよ、リング上で拳を交える。5月2日に行われる東京ドーム決戦は、まさに世界中からの視線が集中する“世紀の一戦”だ。【動画】世界が驚嘆した肉体美井上尚弥が公開した鋼の身体をチェックともに無敗