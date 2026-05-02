年齢を重ね、将来を見据えた動きも出始めている大谷(C)Getty Images今季も投打二刀流で話題を提供し続けている大谷翔平（ドジャース）。攻守において存在感を示す様は、まさに偉才。多くの関係者やメディア、そしてファンを唸らせるポテンシャルの高さは、やはり圧巻の一語である。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るもっとも、約3年ぶりに投打二刀流の“完走”を目指している大谷の起用法を巡