◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-DeNA（1日、神宮球場）ヤクルトがDeNAに20安打16得点で勝利し、この日の打線をけん引した丸山和郁選手と岩田幸宏選手をたたえました。この日1番で出場した丸山選手はサイクル安打を含む5安打1打点、4得点をマーク。2番の岩田選手は5安打1本塁打4打点の活躍を見せました。2人の活躍に池山監督は「今日はよく打ちました。1番2番の2人が5安打？すごいね」とコメント。丸山選手は今季5年目の26歳。成長