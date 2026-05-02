きょうからゴールデンウイーク後半の5連休です。交通機関は混雑が予想されています。羽田空港はきょう連休を海外で過ごす人の出国がピークを迎え、およそ4万人が出国する見込みです。また、国内線も下りのピークを迎え、混雑が予想されています。一方、新幹線も下りのピークで、きょう午前に東京駅を出発する東海道新幹線「のぞみ」はほぼ満席。また、JR東日本の各新幹線も昼過ぎまでほぼ満席ですが、強風が見込まれ、遅れや運休が