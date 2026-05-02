俳優の山下智久（41）が1日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。大好物のお菓子を明かした。今回は「GW突入!東京駅のお悩みを瞬間解答」と題して放送され、駅弁やお土産に関する悩みについて解決した。芸人随一のスイーツマニアで知られるお笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加が東京駅の絶品土産を紹介。その中で「レア度MAX！ 有名店の驚きの土産」として、東京駅限定