ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】1日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比152.87ドル安の4万9499.27ドルで取引を終えた。米イランの戦闘終結に向けた交渉の動向を見極めたいとの様子見気分が強まり、売り注文が優勢だった。一方、ITのアップルが前日発表した業績が堅調だったとの受け止めから、他のハイテク関連株にも買いが広がる場面があった。ハイテク株主体のナスダック総合指数は3日