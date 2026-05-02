北海道・旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を燃やして損壊した疑いで職員の男が逮捕された事件で、園内から妻のものとみられるスマートフォンが見つかっていたことが分かりました。旭川市旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）は、3月31日ごろ、園内の焼却炉で妻の由衣さんの遺体を燃やして損壊した疑いで、おととい逮捕されました。由衣さんは前の日に目撃されたのを最後に行方不明となっていて、捜査本部が容疑者の供述に基づいて