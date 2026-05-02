１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１５２・８７ドル安の４万９４９９・２７ドルだった。値下がりは２日ぶり。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感が相場の重荷となっている。トランプ米大統領がイラン側の提案に難色を示しているなどと伝わり、交渉が難航するとの見方が強まった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２２２・１３ポイント高の２万５１１４・