お笑いコンビ、霜降り明星せいや（33）が1日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。第2子女児の誕生を報告した。会話の途中、せいやはいきなり「娘も生まれましたからね」と突然告白。数秒間が空いた後、相方の粗品（33）が「えーーーー？なんて？」と驚きの声を上げた。せいやは続けて「子供生まれまして。2人目なんで、大々的に生まれました！っていうのも恥ずかしいんで」と説