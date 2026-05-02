シンガー・ソングライターで俳優・星野源がヒゲをはやした姿にファンが沸いてる。星野は１日にインスタグラムを更新し「ＹＥＬＬＯＷＭＡＧＡＺＩＮＥ＋ＧＥＮＨＯＳＨＩＮＯＬＡＳＴＩＮＴＥＲＶＩＥＷ」と自身のメンバーサイトについて告知し、オフショットをアップ。濃いめにヒゲをはやし、ワイルドな雰囲気に激変している。ファンは「おひげん！！！」「めっちゃヒゲ！」「髭ぇ……！！！！」「え！おひげ！！