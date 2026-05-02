◆米大リーグカージナルス―ドジャース（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・カージナルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。昨季は月別で自己最多タイとなる１５本塁打を放った５月の初戦で、３戦ぶり７号なるか期待がかかる。前日の休養日を挟んで迎えるロード６連戦。前々日の本拠地・マーリンズ戦では２打数ノーヒットながら