東京・福生市で高校生を金づちのようなもので殴るなどした後、逃走し、指名手配されていた男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは職業不詳の高林輝行容疑者（44）で、先月29日、福生市加美平で男子高校生（17）の顔を金づちのようなもので殺意をもって複数回殴打し、大けがをさせた疑いがもたれています。高林容疑者は自宅の裏口から抜け出して逃走し、指名手配されていましたが、警視庁はきのう、千葉県習志野市で潜