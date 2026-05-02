大阪府和泉市で母と娘が殺害された事件で、娘の元交際相手の51歳の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（51）です。警察によりますと、杉平容疑者は先月8日未明、和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手の村上裕加さん（41）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。取り調べに対し「持ってきた包丁で殺したことに間違いありません」と容疑を認めているということ