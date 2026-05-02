「集いし者たち」――NHK連続テレビ小説『風、薫る』第5週のサブタイトルは希望に満ちたものだった。りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が看護婦養成所に入学した。そこに集ったのは全部で7人。 参考：『風、薫る』が描く新しい“明治”とは？時代考証が明かす史実とフィクションの境界線 この時代では珍しい看護婦という職業を目指す奇特な者たちはりんと直美のほかに5人いた。 玉田多江（生田絵梨花）は旧幕