◎神宮外苑こぶし球場は、昼過ぎまで降った雨の影響でグラウンドがぬかるんだ状態に。DeNA・入江は、話を聞くために集まった報道陣に「お足元が悪い中、来ていただいてありがとうございます」と丁寧に一礼。こちらこそ、お気遣いありがとうございます。◎楽天・ウレーニャは好きな日本食を問われ「ラーメン。プレーンの」。しょう油でしょうか…塩でしょうか…。敵地福岡では食べていないそうなので豚骨ではなさそうです。