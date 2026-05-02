◇セ・リーグ巨人5―3阪神（2026年5月1日甲子園）巨人・田中将大が偉大な先輩に並んだ。阪神打線相手に5回1/3を8安打3失点と力投し、ヤンキースで同僚だった黒田博樹に並ぶ歴代2位の日米通算203勝（日125、米78）とした。開幕3連勝はヤンキース時代の16年、日本では24連勝した13年以来でもあり「とにかく勝って良かった」と振り返った。初回から1死満塁を招くなど走者を出しながらも粘った。3点リードの6回に1死満塁とし