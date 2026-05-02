歌舞伎俳優の尾上左近（20）が3日に初日を迎える「團菊祭五月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座）で、三代目尾上辰之助の襲名披露を行う。辰之助は祖父と父の尾上松緑（51）が名乗った名跡で、代々荒々しい立役を中心に活躍してきた。だが、三代目は女形も演じる二刀流の「兼ねる役者」。襲名披露という大舞台を前に「兼ねる役者として目指すところは、七代目尾上菊五郎のお兄さん。祖父の初代辰之助、七代目という2つの憧れに向かって