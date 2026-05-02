◇セ・リーグヤクルト16―5DeNA（2026年5月1日神宮）【記者フリートーク】ヤクルト・丸山和のお立ち台での報告に神宮が再び沸いた。「（4月）19日にパパになりました」。父親になったことで自覚も芽生えた。「もっと頑張んなきゃいけないし、もっともっと活躍したい」。家族のために愚直に自らの課題と向き合ってきた結果の快挙だった。抜群の身体能力を生かした外野守備が武器。自身でも「課題は打撃」と自主トレ、キャ