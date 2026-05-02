映画監督の山田洋次氏（94）が1日、東京・池袋の新文芸坐でトークイベントを行った。同所で26日まで邦画の名作10作品の上映を実施。イベント前には、山田監督がメガホンを取った「男はつらいよ柴又慕情」（1972年公開）が上映された。山田監督は「確かに日本映画の黄金時代はあった」と切り出し、現代の映画界について言及。「今、日本映画はとてもつらいところに来ているけど、このまま沈んでいくわけにはいかない。もう