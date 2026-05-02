北海道・釧路警察署は、恐喝の疑いで釧路市に住む漁師の男(36)を逮捕しました。男は2026年4月7日夜、自宅の車庫で別の1人と共謀し、会社員の男性(19)に対し「お前ごときいつでも潰せるからな。バイク持って来い」などと脅迫し、オートバイ1台を脅し取った疑いが持たれています。2人に面識はありませんでしたが、その場に居た男子高校生(18)は、逮捕された男や被害に遭った男性と知人関係でした。男は一緒に居た男子高校生に