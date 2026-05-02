◇セ・リーグヤクルト16―5DeNA（2026年5月1日神宮）サイクル安打も飛び出す大勝で、ヤクルト・池山監督が初代会長を務めた昭和40年会監督通算1000勝目に達した。「思いはないことないけど、タイミングで」と話した。自身も90年に達成している記録に指揮官は「ライトの三塁打だったと思うけど、ライトがバンザイしてくれて、一生懸命走って達成だった」と懐かしんだ。