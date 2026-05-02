日本を代表する映画撮影監督の木村大作氏（86）が1日、都内で会見し、9年ぶりの監督作となる「腹をくくって」の製作を発表した。主演の山崎賢人（31）をはじめ、北大路欣也（83）、渡辺謙（66）、阿部寛（61）、佐藤浩市（65）、松山ケンイチ（41）、松田龍平（42）、古川琴音（29）と主演級がズラリ。木村氏は「一番の売りはキャスティング。これだけの人が集まるのは、なかなかのもの。“よーい、スタート”をかければ出来上