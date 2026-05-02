お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が1日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。自身の好感度を顧みず、番組スタッフに苦言を呈する場面があった。今回は「GW突入!東京駅のお悩みを瞬間解答」と題して放送され、駅弁やお土産に関する悩みについて解決した。芸人随一のスイーツマニアで知られるお笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加が東京駅の絶品土産を紹介。そ