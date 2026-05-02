◇パ・リーグ西武10―0ロッテ（2026年5月1日ZOZOマリン）7回102球を投げ切り颯爽（さっそう）とマウンドを降りた。自分の名前と同じロッテのアイスクリーム「爽」のように、ロッテ打線をペロッと平らげた西武・佐藤爽は「マウンドさばきも、制球力もいい場面があった。継続していきたい」と爽やかな笑顔を見せた。最大風速19メートルの強風を物ともしなかった。初回1死一塁から併殺打を奪い、心が落ち着いた。直球は14