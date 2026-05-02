◇パ・リーグ楽天1―4ソフトバンク（2026年5月1日みずほペイペイD）楽天先発の古謝が5回1/3を栗原のソロのみの1失点と試合をつくったが、またも今季初勝利はお預け。5連敗でロッテと並んで最下位に転落した。打線は5回に敵失の間に先制したが、上沢を攻略できず1点止まり。三木監督は「球数をたくさん投げさせたり工夫は見えたけど、要所をしっかり抑えてくる」と嘆いた。この日から塩川ヘッドコーチが一塁コーチを務