今季限りでの引退を表明したテニスの錦織圭（36）に、各界から感謝と惜しむ声が相次いだ。父が日本人初のプロテニス選手で、自身も経験者の俳優石黒賢（60）は「体を酷使するテニスの世界で知力とセンスあふれる技術に魅了され続けてきました」とコメントを寄せた。2008年からWOWOWでウィンブルドンのスペシャルナビゲーターを務めるなど、錦織の活躍を長年見てきた。「コートを離れれば穏やかでひょうひょうとした素顔、そ