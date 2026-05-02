◇セ・リーグヤクルト16―5DeNA（2026年5月1日神宮）ヤクルトの丸山和郁外野手（26）が1日、DeNA戦でサイクル安打を達成した。昨年8月19日の巨人・丸以来で、プロ野球史上73人目（78度目）。2回に右前打、4回に右中間三塁打、5回に右越え本塁打と重ね、7回に左翼二塁打で決めた。8回にも右前打して自身初の1試合5安打で、いずれも今季最多の20安打、16得点の大勝にけん引。首位阪神に再びゲーム差なしに迫った。悠々と二