◇パ・リーグ西武10―0ロッテ（2026年5月1日ZOZOマリン）左脇腹の違和感から復帰した西武のネビンがいきなり大暴れだ。4番で出場して初回2死三塁で先制の左翼線二塁打。3回の1号ソロなど3安打を放ち「凄く楽しい試合だった」と笑顔で話した。主砲の存在に引っ張られ、打線は毎回の20安打で今季2度目の2桁10得点。20安打は3年ぶりで、西口監督は「戻ってきていきなり結果を出してくれた。チームにも、ネビン自身にとっ