◇パ・リーグロッテ0―10西武（2026年5月1日ZOZOマリン）ロッテは、投打ともに圧倒されて大敗。再び最下位タイに転落し、サブロー監督は「よう打たれましたね。ホームグラウンドなのにこっちが球を操れず…。実力が足りないのか」と言葉を絞り出した。最大19メートルの強風が吹き荒れる中、先発の広池は4回4失点で今季初黒星。投手陣は毎回の20安打を許し、今季最悪の10失点を喫した。被安打20以上は2年ぶりで、打線も