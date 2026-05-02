手越祐也が率いるロックバンドT.N.T（ティー・エヌ・ティー）が、2027年2月4日に「T.N.T SPECIAL ONEMAN LIVE at 日本武道館『SUPERNOVA』」を開催することが決定。メンバーから意気込みのコメントが到着した。【写真】手越祐也率いるロックバンドT.N.TメンバーソロカットT.N.Tは、2025年2月に活動を開始した、手越祐也（Vo）、kyohey （Dr）、Furutatsu（B）、Ryu.（G）によるロックバンド。デビューから約半年にして、第10