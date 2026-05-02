井上―中谷戦前日計量ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が1日、東京・後楽園ホールで前日計量に臨んだ。井上が55.3キロ、中谷が55.1キロでともに一発パス。計量はファンに公開された中、会場に現れた大物に驚きが広がっている。突然現れた。井上、中谷の決戦前のボディを見届けるべく、満員のファンで埋まった後楽園ホール。会場が