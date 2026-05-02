女優の上之薗理奈（かみのその・りな）が、２７歳誕生日を迎えた１日に結婚を発表した。２日までに自身のインスタグラムを更新し「【ご報告】本日、５月１日に２７歳の誕生日を迎えました。いつも温かい応援を本当にありがとうございます。そして、この節目の日にご報告があります。私事ではございますが、この度結婚いたしました」とつづり、ウェディングフォトを披露。「突然のご報告となり、驚かせてしまった方もいらっし