「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）阪神の大竹耕太郎投手（３０）が１日、先発する２日・巨人戦（甲子園）のテーマに「普通」を掲げた。同ワードを４度繰り返し、「いいマインドのまま試合に入れたら、それでいい」と平常心を強調。今季初の中５日登板で伝統の一戦に臨む。前回先発した４月２６日の広島戦（甲子園）では、７回４安打無失点の好投で今季初勝利を手にした。「前々回よりは前回の方が良かった」と、状態も