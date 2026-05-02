「ボクシング・８回戦」(２日、東京ドーム)前ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（３０）＝大橋＝は１日、約７カ月ぶりの再起戦となるスーパーバンタム級８回戦に向けて１００グラムアンダーの５５・２キロでクリアし「コンディションはすごくいい」と手応えを示した。また、自身と同じ元Ｋ−１王者の武尊（３４）が先月２９日の引退試合で劇的なＴＫＯ勝ちを収め、有終の美を飾ったことについて「めちゃめちゃ感動した。（