過去10年で傾向を探る。☆前走クラスG1組【6・4・3・22】が主力。G2組は【0・2・2・8】、G3組は【3・4・4・46】。オープン競走組【1・0・0・25】、条件戦組【0・0・1・14】は劣勢。☆世代最も多く馬券に絡んでいるのは5歳【4・4・4・50】。好走率が高いのは4歳【4・1・5・22】。6歳【2・3・1・28】。7歳以上【0・2・0・19】は勝てていない。☆前走着順1着【0・0・3・17】、2着【0・3・1・5】で前走連対馬の信頼度は