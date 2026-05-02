日本水泳連盟の倉澤利彰競泳委員長は１日、都内で取材に応じ、愛知・名古屋アジア大会（９月開幕）とパンパシフィック選手権（８月・米国）代表に選ばれていた、パリ五輪男子背泳ぎ代表の松山陸（２４）＝ガスワン＝が代表を辞退したと発表した。３月の代表活動中に行動規範違反があった。倉沢氏は「本人の名誉のため詳細は控える」とした。１年間の強化事業への参加禁止と、味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）を