米国競馬の祭典「第152回ケンタッキーダービー」は日本時間3日朝にゲートイン。各地区の前哨戦の勝ち馬が注目される中、負けたメンバーは本番で逆転のチャンスをうかがう。UAEダービーの勝利で米国行きの道を切り開いたワンダーディーン、出走馬選定シリーズの日本ラウンドを勝ち上がったダノンバーボンが日本調教馬初勝利の偉業に挑む。晴れ舞台にたどり着いた20頭による大一番。「スポーツの中で最も偉大な2分間」と称されるビ