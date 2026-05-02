ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さん（２４）と木原龍一さん（３３）が１日、兵庫県尼崎市で行われたアイスショー「ブルーム・オン・アイス」にプロ転向表明後初めて出演し、演技を披露した。２人は初めてプロデュースするアイスショー「ＴＨＥＤＥＳＴＩＮＹ」（７月３１日〜８月２日、東京・辰巳アリーナ）を開催することも発表。五輪４位の千葉百音（